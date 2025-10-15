Informations sur le prix de Farcats (FARCATS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0010799$ 0.0010799 $ 0.0010799 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +4.00% Changement de prix (1J) +9.02% Variation du prix (7 j) +111.28% Variation du prix (7 j) +111.28%

Le prix en temps réel de Farcats (FARCATS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FARCATS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FARCATS est $ 0.0010799, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FARCATS a évolué de +4.00% au cours de la dernière heure, +9.02% sur 24 heures et de +111.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Farcats (FARCATS)

Capitalisation boursière $ 652.20K$ 652.20K $ 652.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 652.20K$ 652.20K $ 652.20K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Farcats est de $ 652.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FARCATS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 652.20K.