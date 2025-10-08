Informations sur le prix de Fantom Bomb (FBOMB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.04134536 Haut 24 h $ 0.04334891 Sommet historique $ 0.067627 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.40% Changement de prix (1J) -3.02% Variation du prix (7 j) +10.39%

Le prix en temps réel de Fantom Bomb (FBOMB) est de $0.04199404. Au cours des dernières 24 heures, FBOMB a évolué entre un minimum de $ 0.04134536 et un maximum de $ 0.04334891, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FBOMB est $ 0.067627, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FBOMB a évolué de +0.40% au cours de la dernière heure, -3.02% sur 24 heures et de +10.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fantom Bomb (FBOMB)

Capitalisation boursière $ 20.14M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.14M Offre en circulation 478.47M Offre totale 478,468,016.3181745

La capitalisation boursière actuelle de Fantom Bomb est de $ 20.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FBOMB est de 478.47M, avec une offre totale de 478468016.3181745. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.14M.