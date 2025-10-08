Informations sur le prix de fair (FAIR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.49% Changement de prix (1J) -4.34% Variation du prix (7 j) +4.79% Variation du prix (7 j) +4.79%

Le prix en temps réel de fair (FAIR) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FAIR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FAIR est $ 0.01471811, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FAIR a évolué de +0.49% au cours de la dernière heure, -4.34% sur 24 heures et de +4.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour fair (FAIR)

Capitalisation boursière $ 131.71K$ 131.71K $ 131.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 636.62K$ 636.62K $ 636.62K Offre en circulation 206.88M 206.88M 206.88M Offre totale 999,977,042.345015 999,977,042.345015 999,977,042.345015

La capitalisation boursière actuelle de fair est de $ 131.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FAIR est de 206.88M, avec une offre totale de 999977042.345015. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 636.62K.