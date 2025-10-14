Informations sur le prix de Evolve PRO (EVOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04826155 $ 0.04826155 $ 0.04826155 Bas 24 h $ 0.053264 $ 0.053264 $ 0.053264 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04826155$ 0.04826155 $ 0.04826155 Haut 24 h $ 0.053264$ 0.053264 $ 0.053264 Sommet historique $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Prix le plus bas $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Variation du prix (1 h) -0.43% Changement de prix (1J) -2.86% Variation du prix (7 j) +0.34% Variation du prix (7 j) +0.34%

Le prix en temps réel de Evolve PRO (EVOP) est de $0.04890286. Au cours des dernières 24 heures, EVOP a évolué entre un minimum de $ 0.04826155 et un maximum de $ 0.053264, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EVOP est $ 0.074445, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0031876.

En termes de performance à court terme, EVOP a évolué de -0.43% au cours de la dernière heure, -2.86% sur 24 heures et de +0.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Evolve PRO (EVOP)

Capitalisation boursière $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Offre en circulation 50.00M 50.00M 50.00M Offre totale 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Evolve PRO est de $ 2.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EVOP est de 50.00M, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.45M.