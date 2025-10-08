Informations sur le prix de EVA (EVA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0,00159008$ 0,00159008 $ 0,00159008 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0,31% Changement de prix (1J) -10,33% Variation du prix (7 j) +9,34% Variation du prix (7 j) +9,34%

Le prix en temps réel de EVA (EVA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, EVA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EVA est $ 0,00159008, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EVA a évolué de +0,31% au cours de la dernière heure, -10,33% sur 24 heures et de +9,34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EVA (EVA)

Capitalisation boursière $ 460,30K$ 460,30K $ 460,30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 512,66K$ 512,66K $ 512,66K Offre en circulation 897,86M 897,86M 897,86M Offre totale 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalisation boursière actuelle de EVA est de $ 460,30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EVA est de 897,86M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 512,66K.