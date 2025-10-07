Informations sur le prix de Essentia (ESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.062291$ 0.062291 $ 0.062291 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.10% Changement de prix (1J) +2.46% Variation du prix (7 j) -10.75% Variation du prix (7 j) -10.75%

Le prix en temps réel de Essentia (ESS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ESS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ESS est $ 0.062291, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ESS a évolué de -1.10% au cours de la dernière heure, +2.46% sur 24 heures et de -10.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Essentia (ESS)

Capitalisation boursière $ 211.57K$ 211.57K $ 211.57K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 343.68K$ 343.68K $ 343.68K Offre en circulation 1.08B 1.08B 1.08B Offre totale 1,755,313,373.0 1,755,313,373.0 1,755,313,373.0

La capitalisation boursière actuelle de Essentia est de $ 211.57K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ESS est de 1.08B, avec une offre totale de 1755313373.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 343.68K.