Informations sur le prix de Enlightenment (E) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -0.90% Changement de prix (1J) -1.00% Variation du prix (7 j) -21.12%

Le prix en temps réel de Enlightenment (E) est de --. Au cours des dernières 24 heures, E a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de E est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, E a évolué de -0.90% au cours de la dernière heure, -1.00% sur 24 heures et de -21.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Enlightenment (E)

Capitalisation boursière $ 75.84K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 75.84K Offre en circulation 999.99M Offre totale 999,988,294.190056

La capitalisation boursière actuelle de Enlightenment est de $ 75.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de E est de 999.99M, avec une offre totale de 999988294.190056. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 75.84K.