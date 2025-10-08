Informations sur le prix de END (END) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.009683 $ 0.009683 $ 0.009683 Bas 24 h $ 0.01054581 $ 0.01054581 $ 0.01054581 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.009683$ 0.009683 $ 0.009683 Haut 24 h $ 0.01054581$ 0.01054581 $ 0.01054581 Sommet historique $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Prix le plus bas $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -6.99% Variation du prix (7 j) +6.29% Variation du prix (7 j) +6.29%

Le prix en temps réel de END (END) est de $0.00973547. Au cours des dernières 24 heures, END a évolué entre un minimum de $ 0.009683 et un maximum de $ 0.01054581, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de END est $ 0.087624, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00383942.

En termes de performance à court terme, END a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -6.99% sur 24 heures et de +6.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour END (END)

Capitalisation boursière $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Offre en circulation 120.80M 120.80M 120.80M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de END est de $ 1.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de END est de 120.80M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.87M.