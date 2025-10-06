Informations sur le prix de Eli5a (ELI5A) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00948765 $ 0.00948765 $ 0.00948765 Bas 24 h $ 0.01002994 $ 0.01002994 $ 0.01002994 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00948765$ 0.00948765 $ 0.00948765 Haut 24 h $ 0.01002994$ 0.01002994 $ 0.01002994 Sommet historique $ 0.02899822$ 0.02899822 $ 0.02899822 Prix le plus bas $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) -4.39% Variation du prix (7 j) -27.50% Variation du prix (7 j) -27.50%

Le prix en temps réel de Eli5a (ELI5A) est de $0.00950809. Au cours des dernières 24 heures, ELI5A a évolué entre un minimum de $ 0.00948765 et un maximum de $ 0.01002994, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELI5A est $ 0.02899822, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00431141.

En termes de performance à court terme, ELI5A a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -4.39% sur 24 heures et de -27.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Eli5a (ELI5A)

Capitalisation boursière $ 189.49K$ 189.49K $ 189.49K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 199.67K$ 199.67K $ 199.67K Offre en circulation 19.93M 19.93M 19.93M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Eli5a est de $ 189.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELI5A est de 19.93M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 199.67K.