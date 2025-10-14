Informations sur le prix de Eigenpie (EGP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.375269 $ 0.375269 $ 0.375269 Bas 24 h $ 0.394826 $ 0.394826 $ 0.394826 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.375269$ 0.375269 $ 0.375269 Haut 24 h $ 0.394826$ 0.394826 $ 0.394826 Sommet historique $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Prix le plus bas $ 0.360495$ 0.360495 $ 0.360495 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) +0.29% Variation du prix (7 j) -16.55% Variation du prix (7 j) -16.55%

Le prix en temps réel de Eigenpie (EGP) est de $0.376692. Au cours des dernières 24 heures, EGP a évolué entre un minimum de $ 0.375269 et un maximum de $ 0.394826, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EGP est $ 9.68, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.360495.

En termes de performance à court terme, EGP a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, +0.29% sur 24 heures et de -16.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Eigenpie (EGP)

Capitalisation boursière $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Offre en circulation 3.69M 3.69M 3.69M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Eigenpie est de $ 1.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EGP est de 3.69M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.77M.