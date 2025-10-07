Informations sur le prix de Eden (EDN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00235817$ 0.00235817 $ 0.00235817 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.78% Changement de prix (1J) +0.10% Variation du prix (7 j) -7.29% Variation du prix (7 j) -7.29%

Le prix en temps réel de Eden (EDN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, EDN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EDN est $ 0.00235817, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EDN a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, +0.10% sur 24 heures et de -7.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Eden (EDN)

Capitalisation boursière $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Offre en circulation 2.52B 2.52B 2.52B Offre totale 4,820,450,193.599999 4,820,450,193.599999 4,820,450,193.599999

La capitalisation boursière actuelle de Eden est de $ 1.44M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EDN est de 2.52B, avec une offre totale de 4820450193.599999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.76M.