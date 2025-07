Qu'est-ce que earl (EARL)

$EARL is Memecoin on Solana network, $EARL is here to make memecoins great again. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $EARL is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. With $EARL, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de earl (EARL) Site officiel

Tokenomics de earl (EARL)

Comprendre la tokenomics de earl (EARL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EARL !