Informations sur le prix de DuelNow (DNOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00369934 $ 0.00369934 $ 0.00369934 Bas 24 h $ 0.00396931 $ 0.00396931 $ 0.00396931 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00369934$ 0.00369934 $ 0.00369934 Haut 24 h $ 0.00396931$ 0.00396931 $ 0.00396931 Sommet historique $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.51% Changement de prix (1J) -0.42% Variation du prix (7 j) -12.72% Variation du prix (7 j) -12.72%

Le prix en temps réel de DuelNow (DNOW) est de $0.00370598. Au cours des dernières 24 heures, DNOW a évolué entre un minimum de $ 0.00369934 et un maximum de $ 0.00396931, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DNOW est $ 0.04443182, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DNOW a évolué de -1.51% au cours de la dernière heure, -0.42% sur 24 heures et de -12.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DuelNow (DNOW)

Capitalisation boursière $ 340.20K$ 340.20K $ 340.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Offre en circulation 91.80M 91.80M 91.80M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DuelNow est de $ 340.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DNOW est de 91.80M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.71M.