Informations sur le prix de DROP (DROP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 Bas 24 h $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 Haut 24 h $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 Sommet historique $ 19.91$ 19.91 $ 19.91 Prix le plus bas $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Variation du prix (1 h) -0.29% Changement de prix (1J) -13.35% Variation du prix (7 j) -24.75% Variation du prix (7 j) -24.75%

Le prix en temps réel de DROP (DROP) est de $2.27. Au cours des dernières 24 heures, DROP a évolué entre un minimum de $ 2.26 et un maximum de $ 2.65, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DROP est $ 19.91, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.73.

En termes de performance à court terme, DROP a évolué de -0.29% au cours de la dernière heure, -13.35% sur 24 heures et de -24.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DROP (DROP)

Capitalisation boursière $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Offre en circulation 989.19K 989.19K 989.19K Offre totale 989,190.2621479502 989,190.2621479502 989,190.2621479502

La capitalisation boursière actuelle de DROP est de $ 2.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DROP est de 989.19K, avec une offre totale de 989190.2621479502. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.26M.