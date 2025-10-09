Informations sur le prix de Drawnblade (BLADE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -4.28% Variation du prix (7 j) -12.20%

Le prix en temps réel de Drawnblade (BLADE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BLADE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLADE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BLADE a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -4.28% sur 24 heures et de -12.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drawnblade (BLADE)

Capitalisation boursière $ 87.20K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 87.20K Offre en circulation 999.97M Offre totale 999,974,783.999682

La capitalisation boursière actuelle de Drawnblade est de $ 87.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLADE est de 999.97M, avec une offre totale de 999974783.999682. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 87.20K.