Informations sur le prix de DOGSHIT (DOGSHIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.70% Changement de prix (1J) +24.80% Variation du prix (7 j) +55.78% Variation du prix (7 j) +55.78%

Le prix en temps réel de DOGSHIT (DOGSHIT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DOGSHIT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGSHIT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DOGSHIT a évolué de -0.70% au cours de la dernière heure, +24.80% sur 24 heures et de +55.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DOGSHIT (DOGSHIT)

Capitalisation boursière $ 23.04M$ 23.04M $ 23.04M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.04M$ 23.04M $ 23.04M Offre en circulation 60.47B 60.47B 60.47B Offre totale 60,468,468,401.4 60,468,468,401.4 60,468,468,401.4

La capitalisation boursière actuelle de DOGSHIT est de $ 23.04M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGSHIT est de 60.47B, avec une offre totale de 60468468401.4. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.04M.