Informations sur le prix de DIGG (DIGG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 477.87 $ 477.87 $ 477.87 Bas 24 h $ 505.25 $ 505.25 $ 505.25 Haut 24 h Bas 24 h $ 477.87$ 477.87 $ 477.87 Haut 24 h $ 505.25$ 505.25 $ 505.25 Sommet historique $ 93,638$ 93,638 $ 93,638 Prix le plus bas $ 280.74$ 280.74 $ 280.74 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -0.76% Variation du prix (7 j) -10.55% Variation du prix (7 j) -10.55%

Le prix en temps réel de DIGG (DIGG) est de $495.93. Au cours des dernières 24 heures, DIGG a évolué entre un minimum de $ 477.87 et un maximum de $ 505.25, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DIGG est $ 93,638, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 280.74.

En termes de performance à court terme, DIGG a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -0.76% sur 24 heures et de -10.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DIGG (DIGG)

Capitalisation boursière $ 125.24K$ 125.24K $ 125.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 284.77K$ 284.77K $ 284.77K Offre en circulation 252.42 252.42 252.42 Offre totale 573.92652341 573.92652341 573.92652341

La capitalisation boursière actuelle de DIGG est de $ 125.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DIGG est de 252.42, avec une offre totale de 573.92652341. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 284.77K.