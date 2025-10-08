Informations sur le prix de Deri Protocol (DERI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00581159 $ 0.00581159 $ 0.00581159 Bas 24 h $ 0.00648217 $ 0.00648217 $ 0.00648217 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00581159$ 0.00581159 $ 0.00581159 Haut 24 h $ 0.00648217$ 0.00648217 $ 0.00648217 Sommet historique $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Prix le plus bas $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 Variation du prix (1 h) -1.79% Changement de prix (1J) -4.77% Variation du prix (7 j) -29.82% Variation du prix (7 j) -29.82%

Le prix en temps réel de Deri Protocol (DERI) est de $0.00585031. Au cours des dernières 24 heures, DERI a évolué entre un minimum de $ 0.00581159 et un maximum de $ 0.00648217, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DERI est $ 3.77, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00200107.

En termes de performance à court terme, DERI a évolué de -1.79% au cours de la dernière heure, -4.77% sur 24 heures et de -29.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Deri Protocol (DERI)

Capitalisation boursière $ 763.27K$ 763.27K $ 763.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Offre en circulation 131.19M 131.19M 131.19M Offre totale 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

La capitalisation boursière actuelle de Deri Protocol est de $ 763.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DERI est de 131.19M, avec une offre totale de 490127939.592577. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.85M.