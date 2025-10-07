Informations sur le prix de DeHive (DHV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02957855 $ 0.02957855 $ 0.02957855 Bas 24 h $ 0.02969549 $ 0.02969549 $ 0.02969549 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02957855$ 0.02957855 $ 0.02957855 Haut 24 h $ 0.02969549$ 0.02969549 $ 0.02969549 Sommet historique $ 7.48$ 7.48 $ 7.48 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.25% Changement de prix (1J) +0.25% Variation du prix (7 j) +13.55% Variation du prix (7 j) +13.55%

Le prix en temps réel de DeHive (DHV) est de $0.02967845. Au cours des dernières 24 heures, DHV a évolué entre un minimum de $ 0.02957855 et un maximum de $ 0.02969549, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DHV est $ 7.48, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DHV a évolué de +0.25% au cours de la dernière heure, +0.25% sur 24 heures et de +13.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DeHive (DHV)

Capitalisation boursière $ 127.24K$ 127.24K $ 127.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 166.58K$ 166.58K $ 166.58K Offre en circulation 4.29M 4.29M 4.29M Offre totale 5,614,361.0 5,614,361.0 5,614,361.0

La capitalisation boursière actuelle de DeHive est de $ 127.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DHV est de 4.29M, avec une offre totale de 5614361.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 166.58K.