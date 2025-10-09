Informations sur le prix de Decrypting (DCRYPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00365781 $ 0.00365781 $ 0.00365781 Bas 24 h $ 0.00389378 $ 0.00389378 $ 0.00389378 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00365781$ 0.00365781 $ 0.00365781 Haut 24 h $ 0.00389378$ 0.00389378 $ 0.00389378 Sommet historique $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Prix le plus bas $ 0.00303952$ 0.00303952 $ 0.00303952 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) +3.78% Variation du prix (7 j) +15.57% Variation du prix (7 j) +15.57%

Le prix en temps réel de Decrypting (DCRYPT) est de $0.00386998. Au cours des dernières 24 heures, DCRYPT a évolué entre un minimum de $ 0.00365781 et un maximum de $ 0.00389378, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DCRYPT est $ 0.01196398, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00303952.

En termes de performance à court terme, DCRYPT a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, +3.78% sur 24 heures et de +15.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Decrypting (DCRYPT)

Capitalisation boursière $ 186.10K$ 186.10K $ 186.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 387.00K$ 387.00K $ 387.00K Offre en circulation 48.09M 48.09M 48.09M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Decrypting est de $ 186.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DCRYPT est de 48.09M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 387.00K.