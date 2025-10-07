Informations sur le prix de DataGold (DGOLD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.174245$ 0.174245 $ 0.174245 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.84% Changement de prix (1J) +7.22% Variation du prix (7 j) +5.41% Variation du prix (7 j) +5.41%

Le prix en temps réel de DataGold (DGOLD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DGOLD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DGOLD est $ 0.174245, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DGOLD a évolué de -0.84% au cours de la dernière heure, +7.22% sur 24 heures et de +5.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DataGold (DGOLD)

Capitalisation boursière $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K Offre en circulation 10.00M 10.00M 10.00M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DataGold est de $ 5.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DGOLD est de 10.00M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.91K.