Informations sur le prix de Darwin (DARWIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02393398$ 0.02393398 $ 0.02393398 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +8.92% Variation du prix (7 j) -10.60% Variation du prix (7 j) -10.60%

Le prix en temps réel de Darwin (DARWIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DARWIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DARWIN est $ 0.02393398, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DARWIN a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +8.92% sur 24 heures et de -10.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Darwin (DARWIN)

Capitalisation boursière $ 179.86K$ 179.86K $ 179.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 418.29K$ 418.29K $ 418.29K Offre en circulation 430.00M 430.00M 430.00M Offre totale 999,996,772.3225431 999,996,772.3225431 999,996,772.3225431

La capitalisation boursière actuelle de Darwin est de $ 179.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DARWIN est de 430.00M, avec une offre totale de 999996772.3225431. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 418.29K.