Le prix en temps réel de Daku V2 est aujourd'hui de 0.152273 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DAKU à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DAKU facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Daku V2

Prix de Daku V2 (DAKU)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DAKU à USD

$0.152203
$0.152203
+3.40%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Daku V2 (DAKU) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 04:43:37 (UTC+8)

Informations sur le prix de Daku V2 (DAKU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.14242
$ 0.14242
Bas 24 h
$ 0.152384
$ 0.152384
Haut 24 h

$ 0.14242
$ 0.14242

$ 0.152384
$ 0.152384

$ 0.152985
$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318

+0.18%

+3.55%

+18.25%

+18.25%

Le prix en temps réel de Daku V2 (DAKU) est de $0.152273. Au cours des dernières 24 heures, DAKU a évolué entre un minimum de $ 0.14242 et un maximum de $ 0.152384, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DAKU est $ 0.152985, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02737318.

En termes de performance à court terme, DAKU a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +3.55% sur 24 heures et de +18.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Daku V2 (DAKU)

$ 91.30M
$ 91.30M

--
--

$ 91.30M
$ 91.30M

600.00M
600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898

La capitalisation boursière actuelle de Daku V2 est de $ 91.30M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DAKU est de 600.00M, avec une offre totale de 599999752.039898. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.30M.

Historique du prix de Daku V2 (DAKU) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Daku V2 en USD était de $ +0.00521525.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Daku V2 en USD était de $ +0.0543417721.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Daku V2 en USD était de $ +0.1901916265.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Daku V2 en USD était de $ +0.122830498864686632.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00521525+3.55%
30 jours$ +0.0543417721+35.69%
60 jours$ +0.1901916265+124.90%
90 jours$ +0.122830498864686632+417.19%

Qu'est-ce que Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

Ressource de Daku V2 (DAKU)

Site officiel

Prévision de prix de Daku V2 (USD)

Combien vaudra Daku V2 (DAKU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Daku V2 (DAKU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Daku V2.

Consultez la prévision de prix de Daku V2 maintenant !

DAKU en devises locales

Tokenomics de Daku V2 (DAKU)

Comprendre la tokenomics de Daku V2 (DAKU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DAKU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Daku V2 (DAKU)

Combien vaut Daku V2 (DAKU) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DAKU en USD est de 0.152273 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DAKU à USD ?
Le prix actuel de DAKU en USD est $ 0.152273. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Daku V2 ?
La capitalisation boursière de DAKU est de $ 91.30M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DAKU ?
L'offre en circulation de DAKU est de 600.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DAKU ?
DAKU a atteint un prix ATH de 0.152985 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DAKU ?
DAKU a vu un prix ATL de 0.02737318 USD.
Quel est le volume de trading de DAKU ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DAKU est de -- USD.
Est-ce que DAKU va augmenter cette année ?
DAKU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DAKU pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 04:43:37 (UTC+8)

