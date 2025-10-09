Informations sur le prix de Daku V2 (DAKU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.14242 $ 0.14242 $ 0.14242 Bas 24 h $ 0.152384 $ 0.152384 $ 0.152384 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.14242$ 0.14242 $ 0.14242 Haut 24 h $ 0.152384$ 0.152384 $ 0.152384 Sommet historique $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Prix le plus bas $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) +3.55% Variation du prix (7 j) +18.25% Variation du prix (7 j) +18.25%

Le prix en temps réel de Daku V2 (DAKU) est de $0.152273. Au cours des dernières 24 heures, DAKU a évolué entre un minimum de $ 0.14242 et un maximum de $ 0.152384, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DAKU est $ 0.152985, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02737318.

En termes de performance à court terme, DAKU a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +3.55% sur 24 heures et de +18.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Daku V2 (DAKU)

Capitalisation boursière $ 91.30M$ 91.30M $ 91.30M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.30M$ 91.30M $ 91.30M Offre en circulation 600.00M 600.00M 600.00M Offre totale 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

La capitalisation boursière actuelle de Daku V2 est de $ 91.30M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DAKU est de 600.00M, avec une offre totale de 599999752.039898. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.30M.