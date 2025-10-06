Informations sur le prix de Cypherspace (CYPHER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -2.14% Variation du prix (7 j) +7.82% Variation du prix (7 j) +7.82%

Le prix en temps réel de Cypherspace (CYPHER) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CYPHER a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CYPHER est $ 0.00201261, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CYPHER a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.14% sur 24 heures et de +7.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cypherspace (CYPHER)

Capitalisation boursière $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K Offre en circulation 999.60M 999.60M 999.60M Offre totale 999,599,967.482273 999,599,967.482273 999,599,967.482273

La capitalisation boursière actuelle de Cypherspace est de $ 21.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CYPHER est de 999.60M, avec une offre totale de 999599967.482273. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.59K.