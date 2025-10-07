Informations sur le prix de Cybercentry (CENTRY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.61% Changement de prix (1J) +3.72% Variation du prix (7 j) +31.98% Variation du prix (7 j) +31.98%

Le prix en temps réel de Cybercentry (CENTRY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CENTRY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CENTRY est $ 0.00158644, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CENTRY a évolué de +2.61% au cours de la dernière heure, +3.72% sur 24 heures et de +31.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cybercentry (CENTRY)

Capitalisation boursière $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 352.20K$ 352.20K $ 352.20K Offre en circulation 362.70M 362.70M 362.70M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cybercentry est de $ 127.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CENTRY est de 362.70M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 352.20K.