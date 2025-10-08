Le prix en temps réel de CV3 est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CV3AI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CV3AI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de CV3 est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CV3AI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CV3AI facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 CV3AI à USD

$0.00017976
$0.00017976$0.00017976
-7.10%1D
USD
Graphique du prix de CV3 (CV3AI) en temps réel
Informations sur le prix de CV3 (CV3AI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-7.13%

+6.79%

+6.79%

Le prix en temps réel de CV3 (CV3AI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CV3AI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CV3AI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CV3AI a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, -7.13% sur 24 heures et de +6.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CV3 (CV3AI)

$ 177.97K
$ 177.97K$ 177.97K

--
----

$ 177.97K
$ 177.97K$ 177.97K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CV3 est de $ 177.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CV3AI est de 990.00M, avec une offre totale de 990000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 177.97K.

Historique du prix de CV3 (CV3AI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-7.13%
30 jours$ 0-40.65%
60 jours$ 0+19.03%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Ressource de CV3 (CV3AI)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de CV3 (USD)

Combien vaudra CV3 (CV3AI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CV3 (CV3AI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CV3.

Consultez la prévision de prix de CV3 maintenant !

CV3AI en devises locales

Tokenomics de CV3 (CV3AI)

Comprendre la tokenomics de CV3 (CV3AI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CV3AI !

Combien vaut CV3 (CV3AI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CV3AI en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CV3AI à USD ?
Le prix actuel de CV3AI en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de CV3 ?
La capitalisation boursière de CV3AI est de $ 177.97K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CV3AI ?
L'offre en circulation de CV3AI est de 990.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CV3AI ?
CV3AI a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CV3AI ?
CV3AI a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de CV3AI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CV3AI est de -- USD.
Est-ce que CV3AI va augmenter cette année ?
CV3AI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CV3AI pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.