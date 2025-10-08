Prix de CV3 (CV3AI)
-0.25%
-7.13%
+6.79%
+6.79%
Le prix en temps réel de CV3 (CV3AI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CV3AI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CV3AI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, CV3AI a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, -7.13% sur 24 heures et de +6.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de CV3 est de $ 177.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CV3AI est de 990.00M, avec une offre totale de 990000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 177.97K.
Aujourd'hui, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CV3 en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-7.13%
|30 jours
|$ 0
|-40.65%
|60 jours
|$ 0
|+19.03%
|90 jours
|$ 0
|--
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
