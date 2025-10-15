Informations sur le prix de CUPSEY (CUPSEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00233379 $ 0.00233379 $ 0.00233379 Bas 24 h $ 0.00289608 $ 0.00289608 $ 0.00289608 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00233379$ 0.00233379 $ 0.00233379 Haut 24 h $ 0.00289608$ 0.00289608 $ 0.00289608 Sommet historique $ 0.01995217$ 0.01995217 $ 0.01995217 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -2.02% Changement de prix (1J) -9.56% Variation du prix (7 j) -28.13% Variation du prix (7 j) -28.13%

Le prix en temps réel de CUPSEY (CUPSEY) est de $0.00251297. Au cours des dernières 24 heures, CUPSEY a évolué entre un minimum de $ 0.00233379 et un maximum de $ 0.00289608, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CUPSEY est $ 0.01995217, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CUPSEY a évolué de -2.02% au cours de la dernière heure, -9.56% sur 24 heures et de -28.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CUPSEY (CUPSEY)

Capitalisation boursière $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Offre en circulation 999.76M 999.76M 999.76M Offre totale 999,763,043.20265 999,763,043.20265 999,763,043.20265

La capitalisation boursière actuelle de CUPSEY est de $ 2.51M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CUPSEY est de 999.76M, avec une offre totale de 999763043.20265. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.51M.