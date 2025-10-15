Informations sur le prix de CULOSUI (CULO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.45% Changement de prix (1J) -4.07% Variation du prix (7 j) -35.45% Variation du prix (7 j) -35.45%

Le prix en temps réel de CULOSUI (CULO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CULO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CULO est $ 0.00132675, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CULO a évolué de +3.45% au cours de la dernière heure, -4.07% sur 24 heures et de -35.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CULOSUI (CULO)

Capitalisation boursière $ 194.42K$ 194.42K $ 194.42K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 194.42K$ 194.42K $ 194.42K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CULOSUI est de $ 194.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CULO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 194.42K.