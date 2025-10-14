Informations sur le prix de CTOC (CTOC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03798903 $ 0.03798903 $ 0.03798903 Bas 24 h $ 0.03882396 $ 0.03882396 $ 0.03882396 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03798903$ 0.03798903 $ 0.03798903 Haut 24 h $ 0.03882396$ 0.03882396 $ 0.03882396 Sommet historique $ 0.154429$ 0.154429 $ 0.154429 Prix le plus bas $ 0.00791853$ 0.00791853 $ 0.00791853 Variation du prix (1 h) -0.15% Changement de prix (1J) -1.78% Variation du prix (7 j) -4.39% Variation du prix (7 j) -4.39%

Le prix en temps réel de CTOC (CTOC) est de $0.03799407. Au cours des dernières 24 heures, CTOC a évolué entre un minimum de $ 0.03798903 et un maximum de $ 0.03882396, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CTOC est $ 0.154429, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00791853.

En termes de performance à court terme, CTOC a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, -1.78% sur 24 heures et de -4.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CTOC (CTOC)

Capitalisation boursière $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 189.97M$ 189.97M $ 189.97M Offre en circulation 60.50M 60.50M 60.50M Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CTOC est de $ 2.30M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CTOC est de 60.50M, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 189.97M.