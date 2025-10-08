Informations sur le prix de CrystalMine (CRYSTAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.0000096 Haut 24 h $ 0.00001085 Sommet historique $ 0.00057027 Prix le plus bas $ 0.00000954 Variation du prix (1 h) -0.26% Changement de prix (1J) +5.24% Variation du prix (7 j) +4.47%

Le prix en temps réel de CrystalMine (CRYSTAL) est de $0.00001079. Au cours des dernières 24 heures, CRYSTAL a évolué entre un minimum de $ 0.0000096 et un maximum de $ 0.00001085, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRYSTAL est $ 0.00057027, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000954.

En termes de performance à court terme, CRYSTAL a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, +5.24% sur 24 heures et de +4.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CrystalMine (CRYSTAL)

Capitalisation boursière $ 10.79K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.79K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CrystalMine est de $ 10.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRYSTAL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.79K.