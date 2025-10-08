Le prix en temps réel de CrystalMine est aujourd'hui de 0.00001079 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CRYSTAL à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CRYSTAL facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de CrystalMine est aujourd'hui de 0.00001079 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CRYSTAL à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CRYSTAL facilement sur MEXC maintenant.

Prix de CrystalMine (CRYSTAL)

Prix en temps réel : 1 CRYSTAL à USD

--
----
+5.20%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de CrystalMine (CRYSTAL) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 05:59:53 (UTC+8)

Informations sur le prix de CrystalMine (CRYSTAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

$ 0.00057027
-0.26%

+5.24%

+4.47%

+4.47%

Le prix en temps réel de CrystalMine (CRYSTAL) est de $0.00001079. Au cours des dernières 24 heures, CRYSTAL a évolué entre un minimum de $ 0.0000096 et un maximum de $ 0.00001085, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRYSTAL est $ 0.00057027, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000954.

En termes de performance à court terme, CRYSTAL a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, +5.24% sur 24 heures et de +4.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CrystalMine (CRYSTAL)

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CrystalMine est de $ 10.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRYSTAL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.79K.

Historique du prix de CrystalMine (CRYSTAL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CrystalMine en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CrystalMine en USD était de $ -0.0000022405.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CrystalMine en USD était de $ -0.0000022543.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CrystalMine en USD était de $ -0.00012594311230013191.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+5.24%
30 jours$ -0.0000022405-20.76%
60 jours$ -0.0000022543-20.89%
90 jours$ -0.00012594311230013191-92.10%

Qu'est-ce que CrystalMine (CRYSTAL)

CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world.

Vision of the game

CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse:

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de CrystalMine (CRYSTAL)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de CrystalMine (USD)

Combien vaudra CrystalMine (CRYSTAL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CrystalMine (CRYSTAL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CrystalMine.

Consultez la prévision de prix de CrystalMine maintenant !

CRYSTAL en devises locales

Tokenomics de CrystalMine (CRYSTAL)

Comprendre la tokenomics de CrystalMine (CRYSTAL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CRYSTAL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CrystalMine (CRYSTAL)

Combien vaut CrystalMine (CRYSTAL) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CRYSTAL en USD est de 0.00001079 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CRYSTAL à USD ?
Le prix actuel de CRYSTAL en USD est $ 0.00001079. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de CrystalMine ?
La capitalisation boursière de CRYSTAL est de $ 10.79K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CRYSTAL ?
L'offre en circulation de CRYSTAL est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CRYSTAL ?
CRYSTAL a atteint un prix ATH de 0.00057027 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CRYSTAL ?
CRYSTAL a vu un prix ATL de 0.00000954 USD.
Quel est le volume de trading de CRYSTAL ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CRYSTAL est de -- USD.
Est-ce que CRYSTAL va augmenter cette année ?
CRYSTAL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CRYSTAL pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 05:59:53 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.