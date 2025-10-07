Informations sur le prix de CryptoBoomCoin Official (CBC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00101113$ 0.00101113 $ 0.00101113 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.04% Variation du prix (7 j) -3.81% Variation du prix (7 j) -3.81%

Le prix en temps réel de CryptoBoomCoin Official (CBC) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CBC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CBC est $ 0.00101113, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CBC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.04% sur 24 heures et de -3.81% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CryptoBoomCoin Official (CBC)

Capitalisation boursière $ 479.06K$ 479.06K $ 479.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 479.06K$ 479.06K $ 479.06K Offre en circulation 8.89B 8.89B 8.89B Offre totale 8,887,763,997.051348 8,887,763,997.051348 8,887,763,997.051348

La capitalisation boursière actuelle de CryptoBoomCoin Official est de $ 479.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CBC est de 8.89B, avec une offre totale de 8887763997.051348. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 479.06K.