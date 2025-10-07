Informations sur le prix de Crypto Raiders (RAIDER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00437734 Haut 24 h $ 0.00465881 Sommet historique $ 13.54 Prix le plus bas $ 0.00246479 Variation du prix (1 h) +1.03% Changement de prix (1J) +4.94% Variation du prix (7 j) +13.06%

Le prix en temps réel de Crypto Raiders (RAIDER) est de $0.00467401. Au cours des dernières 24 heures, RAIDER a évolué entre un minimum de $ 0.00437734 et un maximum de $ 0.00465881, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RAIDER est $ 13.54, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00246479.

En termes de performance à court terme, RAIDER a évolué de +1.03% au cours de la dernière heure, +4.94% sur 24 heures et de +13.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Crypto Raiders (RAIDER)

Capitalisation boursière $ 154.77K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 467.40K Offre en circulation 33.11M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Crypto Raiders est de $ 154.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RAIDER est de 33.11M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 467.40K.