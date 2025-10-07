Informations sur le prix de Crypterium (CRPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.24% Variation du prix (7 j) -56.17% Variation du prix (7 j) -56.17%

Le prix en temps réel de Crypterium (CRPT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CRPT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRPT est $ 1.58, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CRPT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.24% sur 24 heures et de -56.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Crypterium (CRPT)

Capitalisation boursière $ 73.37K$ 73.37K $ 73.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 81.73K$ 81.73K $ 81.73K Offre en circulation 84.97M 84.97M 84.97M Offre totale 94,658,157.00187267 94,658,157.00187267 94,658,157.00187267

La capitalisation boursière actuelle de Crypterium est de $ 73.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRPT est de 84.97M, avec une offre totale de 94658157.00187267. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 81.73K.