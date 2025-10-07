Le prix en temps réel de Craft Engine est aujourd'hui de 0.00149698 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CRAFT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CRAFT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Craft Engine est aujourd'hui de 0.00149698 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CRAFT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CRAFT facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 CRAFT à USD

$0.00149698
+2.70%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Craft Engine (CRAFT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:30:07 (UTC+8)

Informations sur le prix de Craft Engine (CRAFT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0014524
Bas 24 h
$ 0.00154075
Haut 24 h

$ 0.0014524
$ 0.00154075
$ 0.00321117
$ 0
+0.06%

+2.73%

-9.73%

-9.73%

Le prix en temps réel de Craft Engine (CRAFT) est de $0.00149698. Au cours des dernières 24 heures, CRAFT a évolué entre un minimum de $ 0.0014524 et un maximum de $ 0.00154075, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRAFT est $ 0.00321117, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CRAFT a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +2.73% sur 24 heures et de -9.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Craft Engine (CRAFT)

$ 110.78K
--
$ 149.70K
74.00M
100,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Craft Engine est de $ 110.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRAFT est de 74.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 149.70K.

Historique du prix de Craft Engine (CRAFT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Craft Engine en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Craft Engine en USD était de $ -0.0001300134.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Craft Engine en USD était de $ +0.0006848610.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Craft Engine en USD était de $ -0.0000618448870956275.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+2.73%
30 jours$ -0.0001300134-8.68%
60 jours$ +0.0006848610+45.75%
90 jours$ -0.0000618448870956275-3.96%

Qu'est-ce que Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Craft Engine (CRAFT)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Craft Engine (USD)

Combien vaudra Craft Engine (CRAFT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Craft Engine (CRAFT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Craft Engine.

Consultez la prévision de prix de Craft Engine maintenant !

CRAFT en devises locales

Tokenomics de Craft Engine (CRAFT)

Comprendre la tokenomics de Craft Engine (CRAFT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CRAFT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Craft Engine (CRAFT)

Combien vaut Craft Engine (CRAFT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CRAFT en USD est de 0.00149698 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CRAFT à USD ?
Le prix actuel de CRAFT en USD est $ 0.00149698. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Craft Engine ?
La capitalisation boursière de CRAFT est de $ 110.78K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CRAFT ?
L'offre en circulation de CRAFT est de 74.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CRAFT ?
CRAFT a atteint un prix ATH de 0.00321117 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CRAFT ?
CRAFT a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de CRAFT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CRAFT est de -- USD.
Est-ce que CRAFT va augmenter cette année ?
CRAFT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CRAFT pour une analyse plus approfondie.
