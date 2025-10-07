Informations sur le prix de Craft Engine (CRAFT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0014524 $ 0.0014524 $ 0.0014524 Bas 24 h $ 0.00154075 $ 0.00154075 $ 0.00154075 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0014524$ 0.0014524 $ 0.0014524 Haut 24 h $ 0.00154075$ 0.00154075 $ 0.00154075 Sommet historique $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +2.73% Variation du prix (7 j) -9.73% Variation du prix (7 j) -9.73%

Le prix en temps réel de Craft Engine (CRAFT) est de $0.00149698. Au cours des dernières 24 heures, CRAFT a évolué entre un minimum de $ 0.0014524 et un maximum de $ 0.00154075, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRAFT est $ 0.00321117, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CRAFT a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +2.73% sur 24 heures et de -9.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Craft Engine (CRAFT)

Capitalisation boursière $ 110.78K$ 110.78K $ 110.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 149.70K$ 149.70K $ 149.70K Offre en circulation 74.00M 74.00M 74.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Craft Engine est de $ 110.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRAFT est de 74.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 149.70K.