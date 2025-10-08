Informations sur le prix de Convergence (CONV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.78% Changement de prix (1J) -4.08% Variation du prix (7 j) -1.50% Variation du prix (7 j) -1.50%

Le prix en temps réel de Convergence (CONV) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CONV a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CONV est $ 0.251715, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CONV a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, -4.08% sur 24 heures et de -1.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Convergence (CONV)

Capitalisation boursière $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 45.51K$ 45.51K $ 45.51K Offre en circulation 3.93B 3.93B 3.93B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Convergence est de $ 17.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CONV est de 3.93B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 45.51K.