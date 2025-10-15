Informations sur le prix de ColdPL (COLDPL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +2.17% Variation du prix (7 j) +7.11% Variation du prix (7 j) +7.11%

Le prix en temps réel de ColdPL (COLDPL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COLDPL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COLDPL est $ 0.0021093, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COLDPL a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +2.17% sur 24 heures et de +7.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ColdPL (COLDPL)

Capitalisation boursière $ 298.87K$ 298.87K $ 298.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 298.87K$ 298.87K $ 298.87K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,363.845136 999,999,363.845136 999,999,363.845136

La capitalisation boursière actuelle de ColdPL est de $ 298.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COLDPL est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999363.845136. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 298.87K.