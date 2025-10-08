Informations sur le prix de Coin (COINS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00085474 $ 0.00085474 $ 0.00085474 Bas 24 h $ 0.0009199 $ 0.0009199 $ 0.0009199 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00085474$ 0.00085474 $ 0.00085474 Haut 24 h $ 0.0009199$ 0.0009199 $ 0.0009199 Sommet historique $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Prix le plus bas $ 0.00008402$ 0.00008402 $ 0.00008402 Variation du prix (1 h) -0.74% Changement de prix (1J) -5.33% Variation du prix (7 j) +9.82% Variation du prix (7 j) +9.82%

Le prix en temps réel de Coin (COINS) est de $0.00085596. Au cours des dernières 24 heures, COINS a évolué entre un minimum de $ 0.00085474 et un maximum de $ 0.0009199, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COINS est $ 0.00260472, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008402.

En termes de performance à court terme, COINS a évolué de -0.74% au cours de la dernière heure, -5.33% sur 24 heures et de +9.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Coin (COINS)

Capitalisation boursière $ 855.96K$ 855.96K $ 855.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 855.96K$ 855.96K $ 855.96K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,737.359616 999,999,737.359616 999,999,737.359616

La capitalisation boursière actuelle de Coin est de $ 855.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COINS est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999737.359616. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 855.96K.