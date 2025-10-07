Informations sur le prix de CodEase (CODON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.48% Changement de prix (1J) -4.21% Variation du prix (7 j) +7.34% Variation du prix (7 j) +7.34%

Le prix en temps réel de CodEase (CODON) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CODON a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CODON est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CODON a évolué de +0.48% au cours de la dernière heure, -4.21% sur 24 heures et de +7.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CodEase (CODON)

Capitalisation boursière $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Offre en circulation 953.93M 953.93M 953.93M Offre totale 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

La capitalisation boursière actuelle de CodEase est de $ 34.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CODON est de 953.93M, avec une offre totale de 999798810.0710582. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.87K.