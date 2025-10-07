Informations sur le prix de coby (COBY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01995878$ 0.01995878 $ 0.01995878 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) +1.00% Variation du prix (7 j) +12.97% Variation du prix (7 j) +12.97%

Le prix en temps réel de coby (COBY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COBY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COBY est $ 0.01995878, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COBY a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, +1.00% sur 24 heures et de +12.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour coby (COBY)

Capitalisation boursière $ 178.21K$ 178.21K $ 178.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 178.21K$ 178.21K $ 178.21K Offre en circulation 999.46M 999.46M 999.46M Offre totale 999,459,385.349216 999,459,385.349216 999,459,385.349216

La capitalisation boursière actuelle de coby est de $ 178.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COBY est de 999.46M, avec une offre totale de 999459385.349216. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 178.21K.