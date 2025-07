Qu'est-ce que Clancy (CLANCY)

$CLANCY is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) with a fixed supply of 1 billion tokens. It’s created purely for entertainment, with no inherent value, financial promises, or structured development plan. Drawing inspiration from Clancy, a koala celebrated for its resilience in the face of hardship, the project embodies endurance, adaptability, and community engagement. The liquidity pool has been permanently burned, and the token features zero transaction fees, ensuring a transparent and equitable trading process. It offers no investment rewards, staking options, or practical utilities, remaining a lighthearted, community-focused digital asset.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Clancy (CLANCY) Site officiel

Tokenomics de Clancy (CLANCY)

Comprendre la tokenomics de Clancy (CLANCY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CLANCY !