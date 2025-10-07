Informations sur le prix de ChompCoin (CHOMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.03245455
Haut 24 h $ 0.04549742
Sommet historique $ 0.96151
Prix le plus bas $ 0.00230459
Variation du prix (1 h) -0.19%
Changement de prix (1J) -12.35%
Variation du prix (7 j) -22.08%

Le prix en temps réel de ChompCoin (CHOMP) est de $0.03777637. Au cours des dernières 24 heures, CHOMP a évolué entre un minimum de $ 0.03245455 et un maximum de $ 0.04549742, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHOMP est $ 0.96151, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00230459.

En termes de performance à court terme, CHOMP a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, -12.35% sur 24 heures et de -22.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ChompCoin (CHOMP)

Capitalisation boursière $ 3.52M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.52M
Offre en circulation 93.69M
Offre totale 93,692,248.79288694

La capitalisation boursière actuelle de ChompCoin est de $ 3.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHOMP est de 93.69M, avec une offre totale de 93692248.79288694. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.52M.