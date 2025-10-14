Informations sur le prix de ChadFi (CHADFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00174818$ 0.00174818 $ 0.00174818 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -2.34% Changement de prix (1J) -3.89% Variation du prix (7 j) -15.31% Variation du prix (7 j) -15.31%

Le prix en temps réel de ChadFi (CHADFI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CHADFI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHADFI est $ 0.00174818, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CHADFI a évolué de -2.34% au cours de la dernière heure, -3.89% sur 24 heures et de -15.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ChadFi (CHADFI)

Capitalisation boursière $ 872.56K$ 872.56K $ 872.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 872.56K$ 872.56K $ 872.56K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ChadFi est de $ 872.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHADFI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 872.56K.