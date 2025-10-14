Informations sur le prix de Caliber (CAL50) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.285629 $ 0.285629 $ 0.285629 Bas 24 h $ 0.289559 $ 0.289559 $ 0.289559 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.285629$ 0.285629 $ 0.285629 Haut 24 h $ 0.289559$ 0.289559 $ 0.289559 Sommet historique $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Prix le plus bas $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Variation du prix (1 h) -0.49% Changement de prix (1J) -0.51% Variation du prix (7 j) +6.31% Variation du prix (7 j) +6.31%

Le prix en temps réel de Caliber (CAL50) est de $0.286945. Au cours des dernières 24 heures, CAL50 a évolué entre un minimum de $ 0.285629 et un maximum de $ 0.289559, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAL50 est $ 0.309508, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.155988.

En termes de performance à court terme, CAL50 a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, -0.51% sur 24 heures et de +6.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Caliber (CAL50)

Capitalisation boursière $ 28.69M$ 28.69M $ 28.69M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.69M$ 28.69M $ 28.69M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Caliber est de $ 28.69M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAL50 est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.69M.