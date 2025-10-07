Informations sur le prix de c8ntinuum (CTM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04751204 $ 0.04751204 $ 0.04751204 Bas 24 h $ 0.051422 $ 0.051422 $ 0.051422 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04751204$ 0.04751204 $ 0.04751204 Haut 24 h $ 0.051422$ 0.051422 $ 0.051422 Sommet historique $ 0.11106$ 0.11106 $ 0.11106 Prix le plus bas $ 0.0080516$ 0.0080516 $ 0.0080516 Variation du prix (1 h) -1.15% Changement de prix (1J) +5.89% Variation du prix (7 j) +36.61% Variation du prix (7 j) +36.61%

Le prix en temps réel de c8ntinuum (CTM) est de $0.050828. Au cours des dernières 24 heures, CTM a évolué entre un minimum de $ 0.04751204 et un maximum de $ 0.051422, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CTM est $ 0.11106, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0080516.

En termes de performance à court terme, CTM a évolué de -1.15% au cours de la dernière heure, +5.89% sur 24 heures et de +36.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour c8ntinuum (CTM)

Capitalisation boursière $ 41.93M$ 41.93M $ 41.93M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 45.18M$ 45.18M $ 45.18M Offre en circulation 824.93M 824.93M 824.93M Offre totale 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089

La capitalisation boursière actuelle de c8ntinuum est de $ 41.93M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CTM est de 824.93M, avec une offre totale de 888888360.4576089. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 45.18M.