Informations sur le prix de Built on Nothing (BON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) -22.88% Variation du prix (7 j) -12.31% Variation du prix (7 j) -12.31%

Le prix en temps réel de Built on Nothing (BON) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BON a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BON est $ 0.0019941, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BON a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, -22.88% sur 24 heures et de -12.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Built on Nothing (BON)

Capitalisation boursière $ 199.46K$ 199.46K $ 199.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 233.94K$ 233.94K $ 233.94K Offre en circulation 852.07M 852.07M 852.07M Offre totale 999,327,133.701171 999,327,133.701171 999,327,133.701171

La capitalisation boursière actuelle de Built on Nothing est de $ 199.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BON est de 852.07M, avec une offre totale de 999327133.701171. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 233.94K.