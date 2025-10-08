Informations sur le prix de BUDDY (BUDDY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.00544873 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -2.45% Variation du prix (7 j) +3.82%

Le prix en temps réel de BUDDY (BUDDY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BUDDY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUDDY est $ 0.00544873, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BUDDY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.45% sur 24 heures et de +3.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BUDDY (BUDDY)

Capitalisation boursière $ 34.04K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.04K Offre en circulation 999.34M Offre totale 999,339,503.770351

La capitalisation boursière actuelle de BUDDY est de $ 34.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUDDY est de 999.34M, avec une offre totale de 999339503.770351. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.04K.