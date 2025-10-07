Informations sur le prix de bruv (BRUV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.00438679 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -1.61% Changement de prix (1J) +28.67% Variation du prix (7 j) +54.44%

Le prix en temps réel de bruv (BRUV) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BRUV a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRUV est $ 0.00438679, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BRUV a évolué de -1.61% au cours de la dernière heure, +28.67% sur 24 heures et de +54.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour bruv (BRUV)

Capitalisation boursière $ 52.33K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 52.33K Offre en circulation 999.40M Offre totale 999,403,867.152329

La capitalisation boursière actuelle de bruv est de $ 52.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRUV est de 999.40M, avec une offre totale de 999403867.152329. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 52.33K.