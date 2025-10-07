Informations sur le prix de BRO on BASE (BRO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) -0.34% Variation du prix (7 j) +10.52% Variation du prix (7 j) +10.52%

Le prix en temps réel de BRO on BASE (BRO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BRO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRO est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BRO a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, -0.34% sur 24 heures et de +10.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BRO on BASE (BRO)

Capitalisation boursière $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.38K$ 28.38K $ 28.38K Offre en circulation 854.90M 854.90M 854.90M Offre totale 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

La capitalisation boursière actuelle de BRO on BASE est de $ 24.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRO est de 854.90M, avec une offre totale de 984032153.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.38K.