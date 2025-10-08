Informations sur le prix de Bonk Level Saviour (SAVIOUR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.0199849 Haut 24 h $ 0.02136255 Sommet historique $ 0.04502769 Prix le plus bas $ 0.01697664 Variation du prix (1 h) +0.87% Changement de prix (1J) -4.70% Variation du prix (7 j) +4.27%

Le prix en temps réel de Bonk Level Saviour (SAVIOUR) est de $0.0202765. Au cours des dernières 24 heures, SAVIOUR a évolué entre un minimum de $ 0.0199849 et un maximum de $ 0.02136255, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAVIOUR est $ 0.04502769, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01697664.

En termes de performance à court terme, SAVIOUR a évolué de +0.87% au cours de la dernière heure, -4.70% sur 24 heures et de +4.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Capitalisation boursière $ 344.65K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 344.65K Offre en circulation 17.00M Offre totale 16,998,238.875481

La capitalisation boursière actuelle de Bonk Level Saviour est de $ 344.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAVIOUR est de 17.00M, avec une offre totale de 16998238.875481. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 344.65K.