Informations sur le prix de blormmy (BLORMMY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.29% Changement de prix (1J) -5.79% Variation du prix (7 j) +2.06% Variation du prix (7 j) +2.06%

Le prix en temps réel de blormmy (BLORMMY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BLORMMY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLORMMY est $ 0.00304852, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BLORMMY a évolué de -0.29% au cours de la dernière heure, -5.79% sur 24 heures et de +2.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour blormmy (BLORMMY)

Capitalisation boursière $ 911.80K$ 911.80K $ 911.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 911.80K$ 911.80K $ 911.80K Offre en circulation 999.69M 999.69M 999.69M Offre totale 999,687,204.499929 999,687,204.499929 999,687,204.499929

La capitalisation boursière actuelle de blormmy est de $ 911.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLORMMY est de 999.69M, avec une offre totale de 999687204.499929. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 911.80K.